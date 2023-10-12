شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينافس موديست على قيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي أنتوني موديست ومحمود كهربا لاعبا الفريق الأحمر واختيار أحدهما لقيادة الهجوم في مباراة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين استمرار الاعتماد على موديست في قيادة الهجوم، كما حدث في آخر مباراتين أمام إنبي والإسماعيلي، وبين عودة كهربا لقيادة الهجوم، باعتبار أن المهاجم الفرنسي لم يصل إلى مستواه المأمول حتى الآن، بخلاف أهمية المباراة ورغبة الجهاز الفني في اختيار التشكيل الأنسب لهذه المواجهة الصعبة.

ويعاني موديست من عدم اكتمال جاهزيته البدنية، بعدما انضم إلى الأهلي مؤخرا ولم يشارك في فترة الإعداد التي سبقت التحضير للموسم الجديد.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).