شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج منتخب مصر وزامبيا بالأرقام قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مع نظيره الزامبي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يستضيف استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتي، مواجهة المنتخبين المصري والزامبي ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجارى.

وجاءت مواجهات مصر وزامبيا على مر التاريخ كالتالى..

• 04 مارس 1974 مصر 3 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 15 يوليو 1977 مصر 2 × 0 زامبيا - تصفيات كأس العالم

• 31 يوليو 1977 زامبيا 0 × 0 مصر - تصفيات كأس العالم

• 01 أكتوبر 1982 مصر 3 × 5 زامبيا - مباراة دولية ودية

• 03 أكتوبر 1982 مصر 0 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية

• 18 ديسمبر 1988 زامبيا 2 × 1 مصر - مباراة دولية ودية

• 20 ديسمبر 1988 زامبيا 1 × 2 مصر - مباراة دولية ودية

• 13 يناير 1992 مصر 0 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 13 يناير 1993 زامبيا 1 × 0 مصر - مباراة دولية ودية

• 27 أغسطس 1994 مصر 0 × 4 زامبيا - بطولة ودية بالقاهرة

• 26 نوفمبر 1995 مصر 3 × 1 زامبيا - كأس سيمبا الودية

• 27 يناير 1996 زامبيا 3 × 1مصر - كأس الأمم الأفريقية

• 13 فبراير 1998 مصر 4 × 0 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 23 يناير 2000 مصر 2 × 0 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 09 يناير 2001 مصر 3 × 1 زامبيا - مباراة دولية ودية

• 31 يناير 2002 مصر 2 × 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 10 مارس 2003 زامبيا 0 × 0 مصر - مباراة دولية ودية

• 30 يناير 2008 مصر 1× 1 زامبيا - كأس الأمم الأفريقية

• 29 مارس 2009 مصر 1 × 1 زامبيا – تصفيات كأس العالم

• 10 أكتوبر 2009 زامبيا 0 × 1 مصر تصفيات كأس العالم

• 14 نوفمبر 2013 مصر 2 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية

• 11 أكتوبر 2015 مصر 3 × 0 زامبيا - مباراة دولية ودية