شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تذكرة مباراة منتخب مصر وزامبيا باستاد هزاع بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينشر الخليج 365 صورة لتذكرة مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية التي تقام مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد .

يلتقى منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مع نظيره الزامبي على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين .

تذاع قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية مواجهة مصر وزامبيا الودية اليوم، في أولى مباريات الفراعنة في معسكره بالإمارات والذى سيختمه بمواجهة منتخب الجزائر.

ويستعد المنتخبان المصري والزامبي للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجارى.

وتعد آخر مواجهة جمعت بين مصر وزامبيا كان في 11 أكتوبر 2015 في مباراة ودية انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيف، جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال.