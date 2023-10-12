شكرا لقرائتكم خبر عن «إجابة خاطئة» تكلف رئيس «فورمولا 1» السابق 800 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال ممثلو الادعاء في بريطانيا، إن بيرني إيكليستون الرئيس السابق لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وافق الخميس، على دفع ما يزيد عن 652 مليون جنيه استرليني (800 مليون دولار) لسلطات الضرائب البريطانية بعد إقراره بالتهرب الضريبي.

وقالت كلير مونتجمري محامية إيكليستون للمحكمة إن موكلها لم يكن يعرف الموقف الحقيقي بشأن إذا كان المستفيد أو الوصي على أي صندوق آخر.

وأضافت مونتجمري أنه كان يتعين عليه قول إنه لا يعرف بدلاً من قول لا، وأوضحت أن إجابة إيكليستون على مصلحة الضرائب كانت خاطئة ومتسرعة.

وبهذا الإقرار بتقديم معلومات خاطئة عن أصول في الخارج تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه إسترليني تجنب إيكليستون حكماً فورياً بالسجن.

ومثل إيكليستون (92 عاماً) أمام محكمة في العاصمة البريطانية لندن الخميس، ليقر بارتكابه المخالفة عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة لسلطات الضرائب في بلاده قبل أكثر قليلاً من شهر من الموعد المقرر لبدء محاكمته.

وخلال الجلسة تحدث إيكليستون، الذي كانت ترافقه زوجته فابيانا، فقط لتأكيد هويته وتقديم الإقرار الخاص باعترافه بالمخالفة.

وأقر إيكليستون بتقديم بيانات غير صحيحة لمصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية خلال اجتماع عقد في يوليو تموز 2015، عندما قال إنه أنشأ صندوقاً ائتمانياً وحيداً فقط لصالح بناته ولم يستفد أو يكن وصياً على أي صندوق آخر.

وقال ريتشارد رايت ممثل الادعاء الخميس «السيد إيكليستون لم يكن يعرف الموقف الحقيقي وبالتالي لم يكن في وضع يتيح له تقديم إجابة إيجابية أو سلبية».

وأضاف أن إيكليستون وافق على تسوية مدنية مع مصلحة الإيرادات والجمارك سيدفع بموجبها 652.6 مليون جنيه إسترليني لتغطية الضرائب والفوائد والغرامات المستحقة عن 18 سنة ضريبية ما بين 1994 و2022.