أول رد من قائمة حسين لبيب على مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - رد حسام المندوه الحسيني، المرشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك، في الانتخابات المقبلة، ضمن قائمة حسين لبيب المرشح على منصب الرئيس، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي السابق.

كان مرتضى منصور، كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الساعات الماضية، أنه سوف ينشر مستندات يكذب بها قائمة حسين لبيب قبل بداية الانتخابات المقبلة.

قال حسام المندوه في لقاء تلفزيوني بقناة "mbc مصر": لو فيه حاجه فيها أكاذيب يقولنا عليها مرتضى منصور عشان نرد عليها، ولكن حاليا لا يوجد أي تعليق عليه".

أضاف: "ننتظر كشف المستندات من جانب مرتضى منصور، ونحن هدفنا العمل داخل نادي الزمالك والخروج من الأزمة الحالية، وليس الرد على الأشخاص".

أكمل: "ترشحنا لانتخابات نادي الزمالك بسبب الأزمات التي يعاني منها، واستقالة المجلس السابق، وتحدثنا في حق مجلس مرتضى منصور بكل خير وقولنا له ما له وعليه ما عليه".

أتم تصريحاته: "نريد العمل والذهاب للأمام، وليس الرد على مثل هذه الأقاويل، جئنا من أجل إنقاذ النادي، وليس هناك أزمة واحدة، ولكن هناك أزمات عديدة، على الصعيد الرياضي والإداري".