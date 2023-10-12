منع فايزة العماري.. الفيفا يجبر مبابي على البحث عن وكيل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

سيتعين على كيليان مبابي العثور على وكيل أعمال جديد بدلا من والدته، فايزة العماري، التي ليس لديها الترخيص المطلوب بعد التغيير الجديد في لوائح الفيفا. وفقا لصحيفة ماركا الأسبانية

ولم يتم إدراج فايزة العماري على منصة "وكلاء فيفا"، بسبب عدم تقدمها لامتحان "وكلاء الفيفا"، لذلك لن تستطيع تمثيل أي لاعب كرة قدم، ولا حتى التفاوض على عقد أو تحصيل عمولة بشكل مباشر أو غير مباشر.

لذلك لم تتمكن من تقاضي عمولة أو التفاوض من أجل نجلها في حال بدء المفاوضات مع ريال مدريد أو التجديد لباريس سان جيرمان، وسيتعين عليه العثور على وكيل آخر كما أكد الخبراء في هذا الموضوع لصحيفة "ماركا".

ونظرًا للمواعيد، لا تملك وكيلة مبابي خيار الحصول على هذه الرخصة قبل شهر مايو المقبل والمقرر فيه إجراء امتحان للحصول على الرخصة، وسيؤدي تمثيلها لأي لاعب إلى فرض غرامات ضخمة على الشخص أو الشركة التي تعمل لديها.