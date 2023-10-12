استعدادا للأهلي.. سلة الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اليوم الخميس أمام نظيره فريق الشرقية للدخان وديا في ظل الاستعداد لمواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري المقررة إقامتها في العشرين من أكتوبر الحالي في البحرين.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام الشرقية للدخان، في السادسة مساء على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ويقوم خلالها الجهاز الفني للأبيض بإشراك معظم اللاعبين للتأكد من جاهزيتهم.

ويقود الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.