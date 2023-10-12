الزمالك يترقب.. اتحاد الكرة يخطر المصري بموعد التحقيق مع "عيد ومنصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، النادي المصري البورسعيدي، بموعد التحقيق مع ثنائي الفريق بسبب توقيعهم لفريقين في نفس التوقيت.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن اتحاد الكرة، أبلغ مسئولي النادي المصري، بالتحقيق مع الثنائي أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد يوم الأربعاء المقبل، داخل مقر اتحاد الكرة.

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة سيحقق مع الثنائي، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك، وتقديم عقود تفيد بتوقيعهم مع الأبيض وتخلفهم عن الألتزام.

أوضح المصدر، أنه كان مقرر أن يقوم الثنائي بالتحقيق داخل اتحاد الكرة في الفترة الماضية، ولكن تم التأجيل بناء على طلب النادي المصري، من أجل حل الأزمة بشكل ودي مع مسئولي الزمالك، ولكن لم يتم الأمر.

وشدد المصدر، أن ثنائي النادي المصري، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، مهددان بالإيقاف لمدة 6 أشهر، حال عدم انهاء الأمور مع نادي الزمالك.