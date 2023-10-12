كريم بنزيما يكشف أسباب انتقاله إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي ومنتخب فرنسا أسباب اختياره الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تحقيق البطولات بنهاية الموسم.

قال بنزيما في لقاء نشر على الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التغريدات "X": "انتقلت إلى السعودية، لأنه بعد تحقيق كل شئ مع ريال مدريد أظن أنه حان الوقت لتجربة تحدي آخر، ومنذ وقت طويل جدًا حتى قبل كرة القدم، لطالما أردت أن آتي هنا".

أضاف: "مع قدوم مشروع كرة القدم هنا، الذي يعد ضخم من كل النواحي، أردت حقا أن أكون جزءا من هذه القصة، أردت أن أساعد في نهضة كرة القدم السعودية، كما أنها دولة مسلمة، وهذا واحد من أسباب انتقالي".

تابع: "رحبوا بي هنا وشعرت بالحب والترحيب، عندما تكون في مكة أنت في الحقيقة، لأنها الحقيقة لكل مسلم، عندما تكون هنا تشعر بالسلام والنقاء، فعلا مكان استثنائي، أتمنى لكل المسلمين زيارته".

واصل: "داخل وخارج الملعب أنا سعيد جدا، سأحاول أن أفعل كل ما في وسعي لرد هذا الحب في أرضية الملعب، يوجد الكثير من الشغف لكرة القدم م والكثير من التاريخ الكروي، سعيد بمستوى اللعبة هنا، متفاجئ من أنهم في أوروبا لا يشاهدون كرة القدم السعودية، لكن الآن أصبح الكثير يشاهد الدوري بعد جلب العديد من الأسماء الكبيرة".

أكمل: "بدأنا بداية جيدة هذا الموسم، التشكيلة لم تتغير كثيرًا عن الموسم الماضي وهذا شي جيد، مع وجود لاعبين جدد لدعم الفريق، أصبح لدينا تشكيلة جيدة، نعمل سويا للرغبة في الفوز".

اختتم: "كنت أعاني من إصابة ولكنني أفضل الآن وأتدرب 100 في المئة، سأقوم برفع مستواي، والمباريات الأخيرة أعطتني شعور جيد واستطعت أن العب وأساعد الفريق، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو تحقيق البطولات في نهاية الموسم".

يذكر أن كريم بنزيما انتقل إلى اتحاد جدة السعودي في يوليو الماضي 2023، من ريال مدريد الإسباني، إذ خاض 7 مباريات في الدوري السعودي، سجل فيهم 3 أهداف.

وصف الصورة: كريم بنزيما يوضح سبب انتقاله للدوري السعودي