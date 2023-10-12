"شيكابالا والشناوي".. كيف دعم نجوم الدوري المصري الشعب الفلسطيني؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الدوري المصري، على دعم الشعب الفلسطيني، ضد الهجوم الغاشم من الكيان الصهيوني خلال الساعات الماضية.

وقام معظم اللاعبين عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، بتوجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني، وإدانة لما يحدث من الكيان الصهيوني.

أحمد سيد زيزو:

حرص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، على تغيير صورة صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إلى صورة علم فلسطين، كنوع من الدعم.

محمود كهربا:

وفي المقابل وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة دعم للشعب الفلسطيني عبر صفحته الشخصية أيضا وكتب: "اللهم أجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم، اللهم أنصر أخواننا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى، وأجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك يارب العالمين".

محمد الشناوي:

وقام محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بدعم الشعب الفلسطيني ووجه لهم رسالة: "لك الله يا غزة، اللهم بردًا وسلامًا على غزة وأهلها .. اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابها وأطفالها، اللهم إنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يارب.. رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر.. إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".

محمود شيكابالا:

ومن جانبه نشر محمود شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، صورة للمسجد الأقصى، كنوع من الدعم وكتب: "المقاومة حق".

النادي الأهلي

وفي المقابل حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على توجه رسالة للشعب الفلسطيني: مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يؤكد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.