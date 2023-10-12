"مأساة".. رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف موقفه تجاه أحداث فلسطين في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، بيانًا رسميًا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، يكشف فيه موقفه من الأحداث الأخيرة في فلسطين. وفقًا لبي بي سي.

وقال تشيفرين في رسالته: "بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكتب للتعبير عن حزننا العميق بعد وقوع أعمال العنف المأساوية التي وقعت الأسبوع الماضي في إسرائيل، مما أدى إلى فقدان أرواح بريئة".

وواصل في الخطاب: "قلبي مع جميع الضحايا وعائلاتهم خلال هذه الأوقات الصعبة، إنها مأساة لا يمكن تصورها، والألم والحزن ينتشرا في جميع أنحاء كرة القدم، ونأمل ألا يعاني أحد من مثل هذا الحزن مرة أخرى".

جدير بالذكر، تم تأجيل مباراة إسرائيل في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 ضد كوسوفو يوم الأحد، حيث لن تسمح السلطات الإسرائيلية للفريق الوطني بالسفر إلى الخارج، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للمباراة في الوقت المناسب