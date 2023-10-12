"على رأسهم النني ورياض محرز".. كيف دعم نجوم كرة القدم الشعب الفلسطيني؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

دعم عدد من اللاعبين الشعب الفلسطيني، عقب الهجوم العنيف من الاحتلال الإسرائيلي الذي يرد على ضربة "طوفان الأقصى".

أعاد سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي نشر تدوينة على منصة "X" تتضمن صورة بنص لدعم فلسطين "أقف مع فلسطين"، وعلق: "لم نصمت أبدا، فلسطين حرة".

ونشر أمادو فلافيو لاعب الأهلي السابق عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام" صورة لعلم فلسطين تدعيما لقضيتهم.

2023_10_11_18_23_47_132.jpeg

ومن جانبه، شارك رياض محرز لاعب الأهلي السعودي صورة للمسجد الأقصى عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام" لدعم الشعب الفلسطيني.

واستشهد إسلام سليماني لاعب المنتخب الجزائري، بصورة لعلم فلسطين تتضمن مقولة هواري بومدين رئيس الجزائر السابق "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، وعلق: "الحرية لفلسطين".

وشارك محمد النني في سلسلة دعم فلسطين، عن طريق تغيير صورة الحساب الرسمي على "X" تويتر سابقا، إلى علم فلسطين.

ونشر موسى التعمري لاعب فريق مونبلييه الفرنسي، صورة عبر برنامج القصص القصيرة "إنستجرام" وعلق: "ألا إن نصر الله قريب".