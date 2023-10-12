شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مشاركة كريم فؤاد في تدريبات الأهلي بعد إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله أن كريم فؤاد لاعب الفريق سيعود للتدريبات الجماعية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل بعد الإنتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له حالياً للتعافي من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مؤخراً.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة في مباراة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة بالدوري التي فاز فيها الأول 3/1 حيث كانت الإصابة عبارة عن شد في من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد في العضلة الضامة بعد فترة قصيرة من تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعودته للمشاركة في مباريات الأهلي، وهي الإصابة التي عطلت انطلاقته من جديد مع الفريق الأحمر بعد غياب طويل.

وبذلك يتأكد غياب كريم فؤاد عن مباراتي الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب وإياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).