شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يشهد انتقاء عناصر منتخب 2008 بأندية القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس بالمركز الأوليمبي بالمعادي اختبارات لاندية الناشئات مواليد 2008 بمنطقة القاهرة و ذلك بحضور عبده عبد الوهاب المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للسيدات و الدكتورة هالة زكى عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة اليد وأحمد سمير المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى للناشئات مواليد 2006

يأتى ذلك فى ظل الإهتمام الكبير من قبل إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين بالمنتخبات الوطنية المصرية للناشئات و الشابات و السيدات بداية من انتقاء العناصر مرورا بوضع برامج إعداد قوية على أسس علمية صحيحة للمنتخبات الوطنية حتى المشاركة فى البطولات و تشريف كرة اليد النسائية المصرية على الصعيدين القارى و العالمى.

الجدير بالذكر انه تم اجراء إختبارات لناشئات أندية منطقة الدقهلية أقيمت بمدينة المنصورة كما أقيمت اختبارات لاندية منطقة الجيزة أقيمت منذ يومين بالمركز الأوليمبي بالمعادي و سوف يتم اجراء اختبارات للعديد من المناطق بمحافظات مصر لمشاهدة جميع اللاعبات.