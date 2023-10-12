شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو جمهور مباراة مصر وزامبيا إلى التشجيع بروح رياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لمباراة منتخب مصر ومنتخب زامبيا المقامة في استاد هزاع بن زايد الخميس، مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين فعاليات المباراة الودية.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد والتشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، واتباع إرشادات عناصر المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة والتعاون مع عناصر الشرطة والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.