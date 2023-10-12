"دقيقة حداد".. قرار من الاتحاد الإنجليزي بخصوص أحداث فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة إنجلترا وأستراليا الودية، مساء الجمعة، على ملعب "ويمبلي" في لندن.

قالت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي، خلال إحدى فعاليات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الاتحاد يفكر في إظهار الدعم في ويمبلي لجميع الضحايا الأبرياء، على حد وصفها.

من جانبه، أكد الاتحاد الإنجليزي إلى أن لاعبي الفريقين سيرتدون شارات سوداء، حدادًا على "أرواح ضحايا الحرب"، بعد المناقشة مع المنتخبين الإنجليزي والفرنسي.

وصف الصورة، دقيقة حداد قبل مباراة أستراليا وإنجلترا على ملعب ويمبلي