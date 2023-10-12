محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر في مواجهة زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الوطني المصري، التشكيل الرسمي للفراعنة، في مواجهة زامبيا الودية المقرر لها في السابعة مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

الوسط: محمود حمادة وحمدي فتحي ومروان عطية.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

ويستعد المنتخب الوطني المصري، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في شهر يناير المقبل بدولة كوت ديفوار.