تفاصيل مباراة الزمالك والمنتخب الفلسطيني عام 2000.. ماذا فعل الغندور؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قبل 23 عاما، انتقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة عبد الحليم علي وخالد الغندور وعبد الحميد بسيوني إلى قطاع غزة، لمواجهة المنتخب الفلسطيني.

حل الفريق الزمالك ضيفا على منتخب فلسطين في غزة عام 2000، في مباراة ودية جمعت بينهما بمناسبة افتتاح استاد غزة الدولي.

ضم اللقاء نجوم الزمالك حينها، على رأسهم الهداف عبد الحليم علي، الذي أحرز الهدف الأول للزمالك من تسديدة داخل منطقة الجزاء، فيما سجل عبد الحميد بسيوني الهدف الثاني برأسية من عرضية صاحب الهدف الأول، قبل أن يحرز الفلسطيني لؤي حسني هدف أصحاب الأرض الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك المصري بنتيجة 2-1.

رفع خالد الغندور، قائد الزمالك حينها علم فلسطين محتفلا بالنصر وافتتاح الاستاد.

يحتفى الزمالك بهذه المباراة التاريخية من حين لآخر، إذ نشر الحساب الرسمي للزمالك على موقع التغريدات "X" في 2021 صورة خالد الغندور رافعًا العلم الفلسطيني، وعلق: "فرسان الزمالك هم أبناء الفريق المصري الوحيد الذي ذهب للأرض المباركة، فلسطين عام 2000 للوقوف مع كفاح هذا الشعب العظيم وخاض علي أرضها الطاهرة مباراة أمام منتخبها".

اختتم: "شرف عظيم نعتز به أجيال ورا أجيال، الزمالك دائما صاحب ريادة، الزمالك، فلسطين".