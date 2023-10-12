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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يؤدى مناسك العمرة قبل الانتظام فى تدريبات مودرن فيوتشر .. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر مناسك العمرة خلال الساعات الماضية قبل الانتظام في تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ( دورى نايل ) .
ونشر أحمد عاطف صورة له من أمام الكعبة المشرفه عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و جاء التعليق عليها قائلا " كم كنت اشتاق لرؤيه الكعبه وزياره بيت الله الحرام كم كنت اتمني ان البي نداء وان اري الكعبه بعيني وان ادعو الله ان يغفر لي ذنوبي ف يارب اغفرلي واصلح لي حالي واحسن ختامنا وتقبل خير اعمالنا ربنا يكتبها لكل الناس يارب " .
ويسعى المدرب البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر من أستمراريه الأداء الجيد للاعبين و الحفاظ على تركيزهم و لياقتهم البدنيه خلال المرحلة المقبلة .
ومن المقرر أن يلاقى فريق مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ( دورى نايل ) و التي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى يوم 22 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساء .
ويتصدر فريق مودرن فيوتشر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز ( دورى نايل ) برصيد 9 نقاط حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات على كل من فاركو و الداخلية و طلائع الجيش .
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