شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر من الكويت الكويتى ويحقق رابع البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة سلة الاهلى أمام نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 87/85 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة العربية التى تقام بقطر وفاز فريق الكويت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بينما حل الاهلى رابعا.

وخسر فريق كرة سلة الاهلى أمام نظيره سلا المغربى بنتيجة 78/85 فى نصف نهائي البطولة ، وشهدت اول فترتين تقدم الاهلى على المنافس المغربى حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 25-17، والربع الثانى 36/42، بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 55/55

وودع الاتحاد السكندري البطولة بالخسارة أمام الأهلى فى ربع نهائي المنافسات بنتيجة 82/77.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.