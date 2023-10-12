شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن : لابد أن يفرض فيتوريا شخصية منتخب مصر أمام زامبيا مُبكراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن المنتخب الوطني من المنتخبات القوية مهما كانت الظروف ، مُشيراً إلى ان منتخب مصر يتعمل له حساب حينما يواجه أي منتخب أفريقي وبالطبع أمام زامبيا فى الودية التى تنطلق بعد قليل .

وقال الصقر فى الإستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أن المنتخب المصري لابد أن يكشر عن أنيابه لفرض الشخصية ، مطالبا فيتوريا بضرورة اللعب بشخصية الفراعنة .

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر تشكيل الفراعنة أمام نظيره الزامبي في اللقاء الذى يجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية. إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحى ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".