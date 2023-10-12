شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: تشكيل المنتخب أمام زامبيا يمنح فيتوريا حرية تغيير الخطة بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا فى الودية التى تنطلق بعد قليل يعطى الحرية للبرتغالي فيتوريا المدير الفنى الفراعنة لتغيير خطة اللعب بسهولة .

وقال يونس فى الإستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أن فيتوريا لديه حلول هجومية ودفاعية كثيرة ،مشيرا إلى ان تواجد عمر كمال عبد الواحد على دكة البدلاء ورقة رابحة مهمة فى اللقاء.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر تشكيل الفراعنة أمام نظيره الزامبي في اللقاء الذى يجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية. إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحى ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".