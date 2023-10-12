شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن انضمام محمد نبيه مدافع الفريق لمنتخب مصر مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك انضمام محمد نبيه مدافع الفريق الى معسكر منتخب مصر مواليد 2005 تحت قيادة وائل رياض المدير الفني .

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم الكرة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2005 على النحو التالي:-

علاء عبده : مدربا عاما

أيمن طاهر : مدربا لحراس مرمى

عادل محفوظ : مديرا إداريا.

ومن جانب آخر خاض الفريق الأول لفريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد مرانه الأساسي عصر اليوم على ستاد غزل المحلة استعداداً لمواجهـة نادي وي في الجولة الرابعـة من دوري المحترفين على ستاد السلام بالـقاهـرة .

و شهد المران حماساً كبيراً من اللاعبين وجاهزيـة تامة للعائدين من الإصابـة , كما شارك اللاعب عبد الله بيكـا في التدريبات الفرديــة لأول مرة بعد تعافيـه من الإصـابـة التي لحقت به في مباراة كوم حماده الوديـة.