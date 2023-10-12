شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن الهدف الأول أمام زامبيا (0 - 0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر أمام نظيره الزامبي، ولا زال التعادل السلبي سيد الموقف، في اللقاء الذى يجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

جاءت أخطر المحاولات في الدقيقة الرابعة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق حمدي فتحي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح، وفي الدقيقة العاشرة جاءت كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني شتتها الدفاع بثبات.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحى ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

واستدعى المدير الفنى لمنتخب مصر، 25 لاعبًا لـ معسكر الإمارات الذى تتخلله مباراتا زامبيا والجزائر الوديتان، وشملت القائمة: "محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى، محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح ومحمد حمدى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد سامى وياسر إبراهيم فى الدفاع، طارق حامد ومروان عطية ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات فى وسط الملعب، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد ومروان حمدي فى الهجوم.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت الإمارات الاثنين الماضي، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول.