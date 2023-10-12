شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح فريال أشرف بطلة الكاراتيه للجنة الشباب بالاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه ترشيحات الانضمام للجنة الشباب بالاتحاد الدولى للكاراتيه WKF على ان يتم الانتخاب على هامش بطولة العالم التى تقام بالمجر ببودابست الشهر الجارى. وتُعتبر فريال اشرف ممثلة القارة الأفريقية وجميع الدول العربية فى انتخابات اللجنة بالاتحاد الدولى ويشارك الكاراتيه فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر فى الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر. فريال اشرف حاصلة على الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو 2020 ، واقام اتحاد الكاراتيه حفل لتكريم أبطال أفريقيا والعالم الشهر الماضى.

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