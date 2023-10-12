شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتعادل مع زامبيا سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
جاءت أخطر المحاولات في الدقيقة الرابعة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق حمدي فتحي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح، وفي الدقيقة العاشرة جاءت كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني شتتها الدفاع بثبات.
رد المنتخب الزامبي لم يتأخر كثيرا وفي الدقيقة 20 جاء انفراد تام من فاشيون سكالا الذي راوغ محمد هاني وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي ببراعة، لكن الفراعنة انتفضوا بعدها وحانت فرصتين لتريزيجيه ومصطفى محمد، الأولى تحولت لضربة ركنية، والثانية مرت بجوار القائم.
محاولات منتخب مصر لم تتوقف وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق تريزيجيه شتتها الدفاع بنجاح.
وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".
تاريخيا جمعت 22 مباراة تاريخية المنتخبين قبل لقاء اليوم، شهدت فوز منتخب مصر 11 مرة، وفوز منتخب زامبيا 6 مرات، وتعادل المنتخبين 5 مرات، وعلى الصعيد التهديفي سجل منتخب مصر 36 هدفا، وسجل منتخب زامبيا: 25 هدفا.
وتعد آخر مواجهة جمعت بين مصر وزامبيا كان في 11 أكتوبر 2015 في مباراة ودية انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيف، جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال.
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