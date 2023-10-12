منتخب مصر يتعادل مع زامبيا سلبيا فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الزامبي، على وقع التعادل السلبي، في اللقاء الذى يجمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاءت أخطر المحاولات في الدقيقة الرابعة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق حمدي فتحي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح، وفي الدقيقة العاشرة جاءت كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني شتتها الدفاع بثبات.

رد المنتخب الزامبي لم يتأخر كثيرا وفي الدقيقة 20 جاء انفراد تام من فاشيون سكالا الذي راوغ محمد هاني وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي ببراعة، لكن الفراعنة انتفضوا بعدها وحانت فرصتين لتريزيجيه ومصطفى محمد، الأولى تحولت لضربة ركنية، والثانية مرت بجوار القائم.

محاولات منتخب مصر لم تتوقف وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق تريزيجيه شتتها الدفاع بنجاح.