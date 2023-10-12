شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب العراق يغادر إلى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

غادر وفد منتخب شباب العراق، صباح الخميس، عبر مطار بغداد الدولي، متوجهاً إلى مدينة دبي، بدعوة من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام «أبيض الشباب» يومي 13 و17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال نديم كريم، المدير الإداري لمنتخب شباب العراق: «نأمل أن تكون التجربة مفيدة لمنتخب شباب العراق الذي سيخوض للمرة الأولى مباريات بعناصره الجديدة، بعد الاختبارات التي أقامها الطاقم التدريبي لأكثر من شهرين لنحو 200 لاعب، من داخل العراق وخارجه».

وتألفت بعثة منتخب شباب العراق من عضو اتحاد الكرة العراقي محمد ناصر، رئيساً للوفد، ونديم كريم مديراً إدارياً للمنتخب، وعماد محمد مدرباً، والمدربين المساعدين أحمد والي، وحيدر جبار، ونوري عبد زيد مدرباً للحراس، ووليد جمعة مدرباً للياقة البدنية، وقحطان المالكي منسقاً إعلامياً، ومنتظر مجبل محللاً فنياً، وحسن خليفة مصوراً، والمعالجين فلاح جاسم، وهيثم كامل، والإداريين عدي جبار، وبركات مجيد، ويوسف أحمد محاسباً. أما اللاعبون فهم كل من: علي جدعان، وسام علي، ليث ساجد، حسين فاهم، سيداد حاجي، مصطفى نواف، مسلم موسى، كرار جعفر، ناجي ناصر، موسى علاء، مؤمل محمود، علي أكبر، جابر محمد، محمد غالب، أيمن مصطفى، علي كريم، محمد جميل، ياسر علي، عبد الرحمن ياسر، أمير فياض، يعسوب ناطق، ليث ضياء، حيدر حمد، أوس فراس، علي مخلد، مهدي هاشم.