شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة قارية مميزة لحكام الإمارات للكاراتيه في الأسياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه بأداء الحكم الدولي جابرالزعابي رئيس لجنة حكام اتحاد الإمارات للكاراتيه وعضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية خلال إدارته لمباريات بطولة الكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت مؤخراً في مدينة هانغتشو الصينية، حيث نجح في إدارة المباريات بشكل متميز نال إشادة اللجنة وجميع حكام البطولة.

واختير الزعابي نائباً لرئيس لجنة حكام البطوله كونه من أبرز حكام آسيا والعالم، وشارك في تحكيم العديد من البطولات الدولية والقارية والإقليمية بنجاح لافت.

ويملك الزعابي سيرة ذاتية حافلة في مشوارة التحكيمي، كما أثنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي بالمستوى التي ظهرت عليه الحكم الدولي أمينة الدشتي في تحكيم وإدارة نهائيات البطولة، وأعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه عن سعادتهم بالمستوى المشرف لحكام الإمارات للكاراتيه بالبطولة.

وأشاد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بالأداء الباهر للتحكيم الإماراتي، مؤكداً أن تألق حكام الإمارات لم يأت من فراغ، وإنما من حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم العناصر الوطنية في رياضة الكاراتيه مما أوصلهم إلى أعلى مستويات الكفاءة خاصة مع التميز في التدريب.