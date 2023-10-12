شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لبطولات الجودو العالمية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلعت اللجنة العليا المنظمة لبطولات أبوظبي العالمية الثلاث للجودو على آخر الترتيبات والإجراءات الخاصة باستضافة الفعاليات المقررة خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، والتي ينظمها اتحاد الجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.

واطمأنت اللجنة العليا برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، وناصر التميمي أمين السر العام ومدير البطولة، على جهود لجان الاستقبال والاستضافة والتنظيم، لوضع جميع الترتيبات موضع التنفيذ، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بصالتي «مبادلة أرينا» وجامعة السوربون لإقامة منافسات «أبوظبي جراند سلام»، و«الكاتا» و«المحاربين القدامى».

وأعلنت 81 دولة، حتى الآن، مشاركتها في «أبوظبي جراند سلام»، والبالغ جائزتها 155 ألف يورو، حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو الذي يشرف على البطولات الثلاث، بالإضافة إلى الجوائز العينية والتذكارية.