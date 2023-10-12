شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة الثانية من بطولة «سند للبادل» بنجاح كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، نسختها الثانية من بطولة «سند للبادل» الخاصة للمؤسسات، والتي أقيمت على مدى يومين خلال الفترة بين 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في أبوظبي، وشهدت إقبالاً هائلاً على المشاركة، بما يؤكد على قدرة سند المتميزة في توحيد المجتمع الرياضي للمؤسسات، ضمن إطار هذه المنافسة الرائعة.

وشهدت الدورة الثانية من البطولة، التي استضافتها مجموعة «سند»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، نمواً كبيراً في أعداد اللاعبين والفرق المشاركة، والذين يمثلون نخبة الشركات الوطنية، والذين فاق عددهم 80 لاعباً.

وضمت قائمة المشاركين الجدد على البطولة، لاعبين يمثلون عدداً من كبرى الهيئات والمؤسسات المحلية ومن مختلف الجنسيات، بما في ذلك شركة أبوظبي للتوزيع، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودولفين للطاقة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ولوفتهانزا، وسافران، وطاقة، الذين شاركوا المنافسات ضد لاعبين يمثلون مؤسسات تشارك للعام الثاني على التوالي، كموانئ أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومبادلة، وسند، وستراتا للتصنيع، وتاليس، وياس القابضة.

وعلى مدار يومي البطولة، أظهر موظفو المؤسسات روحاً تنافسية عالية، وأكدوا التزامهم برد الجميل للمجتمع. حيث جسدت مشاركتهم جوهر البطولة المتمثل في تعزيز التضامن والدعم المجتمعي، وذلك من خلال جمعهم لأكثر من 40 ألف درهم لدعم الجمعيات الخيرية المحلية.

وضمت بطولة «سند للبادل» 32 فريقاً للرجال و10 فرق للسيدات، والذين تنافسوا فيما بينهم على لقب البطولة، وشهدت فئة الرجال تنافسية عالية؛ حيث حقق مجلس أبوظبي الرياضي المركز الأول، وشركة أبوظبي للتوزيع المركز الثاني، وأدنوك المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، حقق فريق «سند» الفوز للمرة الثانية على التوالي، بعد أن فاز بالمركز الأول في العام الماضي، فيما حل مجلس أبوظبي الرياضي في المركز الثاني، وبفارق ضئيل عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الذي حل بالمركز الثالث.

وعبّر منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، عن سعادته بالنمو الكبير الذي حققته البطولة، وقال: «نحن سعداء بتنظيم بطولة «سند للبادل» للعام الثاني على التوالي، والتي تطورت بشكل ملحوظ لتشكل منصة رائعة تجمع محبي رياضة البادل. شهدت هذه الدورة تنافسية عالية بين اللاعبين، وتنظيم سند لهذه البطولة يؤكد على التزامنا بتعزيز الجهود المجتمعية، وتشجيع موظفينا على ممارسة الرياضة التي يحبونها، واتباع أسلوب حياة صحي».

وشهدت البطولة حضور محترفتي البادل تنس الإماراتيتين، علياء طاهر وعائشة العوضي، اللتين ساهمتا في تعزيز الأجواء الحماسية، من خلال تشجيع المؤسسات المشاركة والتفاعل مع عشاق البادل. وقد حظيت الفرق النسائية الفائزة بفرصة فريدة لعرض مهاراتها في مباراة استعراضية ضد نجمتي البادل تنس الإماراتيتين. وكان من بين الفائزين في بطولة «سند بادل تنس للمؤسسات» كل من شما التميمي وروضة محمد ممثلتين عن مجموعة سند، وحمد الحوسني وخلف الواحدي ممثلين لمجلس أبوظبي الرياضي.