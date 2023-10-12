شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة في بطولة شرطة دبي للشطرنج لأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت بطولة شرطة دبي السادسة للشطرنج لأصحاب الهمم، التي نظمها مجلس تمكين أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، في استقطاب 100 لاعب ولاعبة تنافسوا في البطولة خلال فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي أقيم على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت فاطمة بوحجير منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، وعضو في مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن البطولة أقيمت للمرة الأولى في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، بعد تنظيمها خلال السنوات الماضية في نادي دبي للشطرنج، وتهدف إلى فتح الباب لأصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة للمشاركة في لعبة ذهنية تُنمي العقل والفكر الاستراتيجي، وتبرز قدراتهم في هذا الجانب.

وأضافت أن تنظيم البطولة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، عزز زخم المشاركات المجتمعية والتنافسية فيها.

وعبر المشاركون في البطولة عن سعادتهم بما لمسوه من اهتمام بتطوير خدمات شرطة دبي الموجهة لأصحاب الهمم، لتكون أكثر ذكاء ومرونة.