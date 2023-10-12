شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان تحدي الجوجيتسو الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الجمعة الجولة الرابعة والأخيرة من مهرجان التحدي للجوجيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي للجوجيتسو المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من 4 سنوات إلى 17 عاماً، وتستمر فعالياته حتى مساء يوم الأحد، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وحقّق مهرجان التحدي للجوجيتسو في نسخه الثلاث الماضية التي أقيمت خلال العام الجاري نجاحاً غير مسبوق على صعيد المشاركة المجتمعية، ورسّخ موقعه كإحدى فعاليات الاتحاد المهمة والاستراتيجية التي تركّز على شريحة البراعم والصغار والكشف عن المواهب التي تمثل مستقبل الرياضة، وصقل مواهبها، ومساعدتها على التطور والنمو والتحول من الهواية إلى الاحتراف.

وخصص الاتحاد مكافآت وجوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الأولى، حرصاً على تقدير وتكريم المشاركين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم على البساط.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يمثل مهرجان التحدي للجوجيتسو فعالية مجتمعية ورياضية نموذجية تجتمع فيها العائلات والأسر التي يشارك أبناؤها وبناتها في المنافسات، ضمن أجواء رائعة من الحماس والتشويق على مدى ثلاثة أيام».

ويضيف البطران: «بالنظر إلى القيمة الفنية لبطولات التحدي، فقد ساهمت المنافسات في تحقيق استراتيجية الاتحاد على صعيد توسيع انتشار الرياضة، وزيادة قاعدة الممارسين، لاسيما من فئات البراعم والأطفال التي تشكّل أهم قاعدة لمستقبل الرياضة».

بدوره، يقول إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني للناشئين: «تشكّل بطولة التحدي للجوجيتسو المحطة الأخيرة التي تسبق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مطلع نوفمبر المقبل، لذا فهي تمثل أهمية كبيرة للأندية والأكاديميات، حيث ينتسب إليها عدد كبير من البراعم والصغار والناشئين الذين يستعدون بقوة للمشاركة في مهرجان أبوظبي العالمي للصغار وبطولة أبوظبي العالمية للشباب في الجوجيتسو».

ويقول حمدان الريسي، من سلطنة عمان، إن بطولة التحدي للجوجيتسو، شكّلت نقطة الانطلاق لابنه لممارسة الرياضة والتعلق بها، والمشاركة المنتظمة في كل البطولات المخصصة للبراعم والصغار.

وتنطلق البطولة، اليوم الجمعة، بمنافسات فئات الأطفال 1 و2 و3، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال والناشئات من فئة الفتيات، وتختتم بعد غد الأحد بمنافسات البنين من فئات الأشبال والناشئين.