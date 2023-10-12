شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه القادسية في انطلاقة مشواره ب«آسيوية اليد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن جدول مواعيد البطولة الآسيوية ال26 للأندية أبطال الدوري، والتي ستقام في الكويت خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 12 نادياً، من بينهم نادي الشارقة ممثلاً للإمارات.

ويتواجد فريق الشارقة في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من القادسية الكويتي، والعربي القطري، والجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني، وساي الهندي، بينما تضم المجموعة الأولى كلاً من النجمة البحريني بطل النسخة الماضية، والكويت الكويتي، والغرافة القطري، والخليج السعودي، والصلاح الفلسطيني، وجولدن إيجل الهندي.

ويفتتح الشارقة مشواره في البطولة بمواجهة القادسية الكويتي، يليه الجيش العراقي، ثم ساي الهندي، ومن ثم شباب صيدا، ثم العربي القطري.

ويخوض فريق الشارقة حالياً مشواره في بطولة كأس الإمارات قبل استحقاقه الآسيوي، ساعياً للحفاظ على لقبه، حيث يلتقي فريق العين اليوم الجمعة، ثم مليحة مع ختام مباريات الدور التمهيدي للبطولة.