شكرا لقرائتكم خبر عن المشرق يتعاون مع أكبر نادٍ لرياضة البادل تنس في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة تاريخية مع «بادل إيه إي» (Padelae)، أكبر نادٍ لرياضة البادل في دولة الإمارات.

وتعد «بادل إيه إي» بمثابة مركز رئيسي لمجتمع البادل سريع النمو في الإمارات، إذ تدير 32 ملعباً في أربعة مواقع في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، وسيقوم المشرق، باعتباره الشريك المصرفي الرسمي ل «بادل إيه إي»، برعاية العديد من البطولات الأسبوعية للنادي، بما في ذلك البطولات المفضلة لدى الجماهير مثل «King of Court»، و«Game of Thrones»، و«Mixers».

وقالت منى الغرير، رئيسة مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في المشرق: «يشابه النمو الملحوظ لرياضة البادل، كرياضة تحظى بالانتشار على نطاق واسع في الإمارات، رحلتنا في المشرق، والمتمثلة في توفير تجارب سلسة للعملاء، وتتناغم قدرة رياضة البادل على جذب مشاركين من مختلف الخلفيات والفئات العمرية مع فلسفتنا، ونحن لا ندخل في اتفاقية رعاية فحسب، بل نلتزم بشراكة طويلة الأمد مع «بادل إيه إي» لتعزيز رفاهية المجتمع، وتشجيع أنماط الحياة النشطة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي في الإمارات».

وقال حسين بدري الرئيس التنفيذي لشركة «بادل إيه إي»: «تعكس الشراكة مع المشرق التزام «بادل إيه إي» الراسخ بإحداث تأثير إيجابي يتجاوز نطاق الأعمال، وتنطوي هذه الشراكة على احتضان فهمنا المشترك لأهمية تعزيز الشمولية كوسيلة رئيسية للتأثير في الناس بطرق عميقة».

وسيكون المشرق أيضاً الراعي الرسمي لليوم المفتوح للشباب الذي تنظمه شركة «بادل إيه إي»، تحت منصة NeoNext، ولبطولة أصحاب الهمم، وذلك في سياق تأكيد التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية والشمولية. وسيحظى حاملو بطاقات المشرق بخصم حصري بنسبة 25% على حجوزات قاعات اللعب في «بادل إيه إي».