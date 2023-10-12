شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف 6 بطولات عالمية «للفنون القتالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد العاصمة أبوظبي في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، واعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، إقامة 6 بطولات عالمية متخصصة في الفنون القتالية، تتصدرها بطولات «يو إف سي 294»، والنسخة الدولية 45 من «محاربي الإمارات»، والنسخة الأولى من «أبوظبي إكستريم»، و3 بطولات عالمية للجودو.

وستكون الانطلاقة بمنافسات «محاربي الإمارات»، النسخة الدولية ال45، التي تقام الثلاثاء المقبل في نادي الجزيرة بمشاركة 24 مقاتلاً يمثلون 15 دولة، وتعد مواجهة الروسي عمرو محمدوف، والأوزبكي جاكونجير جماييف الأبرز في منافسات الوزن الخفيف.

وتستضيف صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية يوم 20 أكتوبر الجاري، منافسات النسخة الأولى من بطولة «أبوظبي اكستريم»، وهي اللعبة الفريدة التي تجمع رياضتي الجرابلنج، والجوجيتسو داخل القفص، ببدلة، وبدون بدلة.

وتقام خلال البطولة العديد من النزالات أبرزها مواجهة نيمان جراسي، اللاعب الشهير لبطولات بيلاتور، مع هندرسون، البطل السابق لمنافسات «يو إف سي»، و«دبليو إي سي، كما يلتقي الإماراتي زايد الكثيري مع البرازيلي ثاليسون سواريز في نزال سوبر فايت.

كما تشهد صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس 21 أكتوبر الجاري المنافسات المرتقبة ل«يو إف سي 294»، وأبرزها المواجهة التي تجمع الروسي إسلام مخاتشيف «حامل لقب النسخة الماضية»، مع الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي، بطل العالم في منافسات الوزن الخفيف، كما يلتقي الأمريكي كامارو عثمان مع ال حمزات شيماييف في فئة وزن المتوسط.

وتسبق انطلاقة منافسات «يو إف سي 294» جلسات تدريب مفتوحة للجماهير، لمتابعة أبرز نجوم اللعبة.

وبداية من يوم 24 أكتوبر الجاري، يستضيف اتحاد الإمارات للجودو 3 بطولات عالمية، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وهي «أبوظبي جراند سلام للجودو»، بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، و«الكاتا» و«المحاربين القدامى» بصالة جامعة السوربون، وتقام جميعها بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 100 دولة.