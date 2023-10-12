الامارات | غياب محمد صلاح عن كأس أمم إفريقيا.. مسؤول مصري يكشف الحقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجددت أزمة النجم المصري محمد صلاح مع المنتخب المصري قبل أي بطولة إفريقية، مع وجود أخبار تشير إلى إمكانية غياب اللاعب عن البطولة بسبب ارتباطه مع فريقه ليفربول في مباريات الدوري الإنجليزي.

وتحدث الإعلامي المصري وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري سابقا، أحمد شوبير، عن حقيقة غياب الدولي محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول عن منتخب مصر في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أنه لا صحة لغياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا على الرغم من ارتباط نادي ليفربول، بمباريات خلال هذه الفترة.

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار "ساحل العاج" خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وأكد شوبي، إلى أنه لا يحق لإدارة ليفربول منع صلاح من المشاركة في البطولة، لكنها قد تمنعه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وتقام قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات، ويتواجد المنتخب المصري في التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة.