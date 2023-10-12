شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم المنتخب الأولمبى فى ودية الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي تشكيل المنتخب الأولمبي، أمام الأردن في المواجهة الودية، التي تجمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي لودية الأردن كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي، وخط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر، الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".

وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم في معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضي بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام يوم الاثنين المقبل في ملعب الأخير.

ويدير مباراة المنتخب الأولمبي الودية أمام الأردن طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثاني، ومحمد عباس قابيل حكم رابع.