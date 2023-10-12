شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تقريراً طبياً عن أوباما قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" لاعب الفريق للإطمئنان على أخر تطورات الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن شد في العضلة الأمامية.

ويرغب أوسوريو في تحديد موقف أوباما من المشاركة في مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت 21 أكتوبر الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل،خاصة بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام البنك الأهلى.

ويتابع أوسوريو حالة أوباما بصفة مستمرة خاصة أن اللاعب بات من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها في صفوف الفريق الأبيض،بعدما صنع الفارق وكان عاملاً مؤثراً في صعود الفريق لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعانى أوباما من إصابة بشد في العضلة الأمامية، ويخوض تدريبات تأهيلية بصورة منفصلة، على أن تحسم الفحوصات الطبية والأشعة موعد عودته للتدريبات الجماعية مع زملائه، خاصة بعد تجدد شكواه من الإصابة، بعد مباراة أرتا سولار .

وخاض أوباما تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.