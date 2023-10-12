الدحيل القطري يتعاقد مع المدرب الفرنسي غالتييه

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: أعلن نادي الدحيل القطري، حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع مدرب باريس سان جرمان الفرنسي السابق كريستوف غالتييه دون الكشف عن تفاصيل العقد.

ونشر النادي بياناً على موقعه الرسمي أكد فيه التعاقد مع المدرب الذي سيخلف الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي جرى الانفصال عنه بالتراضي الأربعاء، وفق ما أعلن النادي أيضا بسبب سوء النتائج.

وكان غالتييه (57 عاماً) بطل فرنسا مع ليل عام 2021 وسان جرمان عام 2023، قد أقيل من تدريب سان جرمان المملوك قطرياً قبل ثلاثة أشهر.

مواجهة النصر

وسيبدأ غالتييه مهمته مع الدحيل على صعيد دوري أبطال آسيا، عندما يحل الفريق ضيفا على النصر السعودي في الرياض يوم 24 الشهر الجاري، حيث تم تأجيل مواجهة الوكرة في الدوري المحلي بسبب الارتباط القاري .

وكانت إدارة الدحيل قد أعلنت عن فك الارتباط مع كريسبو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني 0 1.