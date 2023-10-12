بهدف قاتل.. منتخب مصر يفوز على زامبيا وديا بمشاركة صلاح



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح المنتخب الوطني المصري في تحقيق الفوز على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد، في إطار استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في شهر يناير المقبل بدولة كوت ديفوار.

جاء هدف المنتخب الوطني في الوقت القاتل، وتحديدا في الدقيقة 93، برأسية قوية لحمدي فتحي.

وأقيمت مباراة مصر وزامبيا، على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، الذي يخوض بها المنتخب معسكره الحالي ويواجه خلال منتخب الجزائر أيضا يوم الإثنين المقبل وديا.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وقدم خلال المنتخب الوطني أداء متوازن حيث أضاع لاعبيه العديد من الفرص أبرزها للاعب محمود تريزيجيه الذي اصطدمت بالقائم.

وقام روي فيتوريا خلال هذه المباراة، بتجربة عدد من اللاعبين خاصة في منتصف الملعب، إلى جانب مشاركة محمد صلاح منذ بداية المباراة.

تشكيل منتخب مصر في مباراة زامبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

الوسط: محمود حمادة وحمدي فتحي ومروان عطية.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.