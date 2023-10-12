شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم زامبيا وديا فى الوقت القاتل بهدف حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل في ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

جاءت أخطر المحاولات في الدقيقة الرابعة، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق حمدي فتحي لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح، وفي الدقيقة العاشرة جاءت كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من الطرف الأيمن عن طريق محمد هاني شتتها الدفاع بثبات.

رد المنتخب الزامبي لم يتأخر كثيرا وفي الدقيقة 20 جاء انفراد تام من فاشيون سكالا الذي راوغ محمد هاني وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي ببراعة، لكن الفراعنة انتفضوا بعدها وحانت فرصتين لتريزيجيه ومصطفى محمد، الأولى تحولت لضربة ركنية، والثانية مرت بجوار القائم.

محاولات منتخب مصر لم تتوقف وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق تريزيجيه شتتها الدفاع بنجاح.

أقرب الفرص للتسجيل جاءت بعد تمريرة طولية رائعة من زيزو على رأس تريزيجيه الذي سدد كرة ارتطمت في العارضة، لترتد إلى صلاح ليمرر الكرة إلى تريزيجيه ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

وبعد اختراق رائع من محمد هاني من وسط الملعب ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى، واستمرت الخطورة في أخر ربع ساعة بفضل التبديلات التنشيطية بنزول مرموش وعمر كمال وخروج محمد هاني وتريزيجيه ومن قبلهم نزول مروان عطية بدلا من طارق حامد.