شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الأولمبى بدورى السلة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات سلة الاهلى على نظيره الأولمبى بنتيجة 65/26 بالمباراة التى أقيمت على صالة سبورتنج وفاز الأهلى فى المباراة الماضية على مصر للتأمين . وخسر فريق كرة سلة الاهلى أمام نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 87/85 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة العربية التى تقام بقطر وفاز فريق الكويت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بينما حل الاهلى رابعا. وخسر فريق كرة سلة الاهلى أمام نظيره سلا المغربى بنتيجة 78/85 فى نصف نهائي البطولة ، وشهدت اول فترتين تقدم الاهلى على المنافس المغربى حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 25-17، والربع الثانى 36/42، بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 55/55

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