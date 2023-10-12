شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر والجزائر المقبل فى ختام معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل في ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.
تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات.
سجل هدف الفراعنة حمدى فتحي في الوقت بدل الضائع من رأسية قوية سكنت شباك المنتخب الزامبي، مستفيدًا من عرضية متقنة لأحمد سيد زيزو، واحتاج الحكم لبضع دقائق حتى يحسم الجدل حول الهدف بعد العودة لتقنية الفار التي أقرت بصحة الهدف.
وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".
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