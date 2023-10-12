موعد مباراة منتخب مصر والجزائر المقبل فى ختام معسكر الإمارات

القاهرة - سامية سيد - ينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل في ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف الفراعنة حمدى فتحي في الوقت بدل الضائع من رأسية قوية سكنت شباك المنتخب الزامبي، مستفيدًا من عرضية متقنة لأحمد سيد زيزو، واحتاج الحكم لبضع دقائق حتى يحسم الجدل حول الهدف بعد العودة لتقنية الفار التي أقرت بصحة الهدف.