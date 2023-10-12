شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: الفوز على زامبيا كان مهماً لتصحيح المسار بعد الخسارة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمدى فتحى نجم منتخب مصر أن فوز منتخب مصر على زامبيا فى الودية التى إنتهت منذ قليل في الأمارات كان مهماً من أجل تصحيح الأوضاع بعد الخسارة في ودية تونس الأخيرة بالقاهرة (1_3).

وقال فتحى فى تصريحات عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أن اللاعبين خاضوا اللقاء بشعار واحد فقط وهو الفوز من أجل إسعاد الجماهير التي تواجدت في الإمارات ومن أجل تصحيح الصورة بعد الخسارة من تونس.

وقال حمدي أن أي لاعب يشارك مع المنتخب الوطني يؤدي ما عليه وأن هناك روح رائعة بين الجميع في المنتخب ولا فرق بين لاعب أساسي وأخر إحتياطي فالمهم هو تمثيل منتخب مصر على أفضل وجه ، مُتوقعاً أن يكون الحضور الجماهيري في ودية الجزائر يوم 16 أكتوبر الجاري بالإمارات أكبر من تواجده في ودية زامبيا اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل في ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة