شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حمدى فتحى يتقدم لمصر بمرمى زامبيا في الدقيقة 93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز حمدى فتحى لاعب منتخب مصر هدف التقدم بمرمى زامبيا في الدقيقة 93 من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026

وتوقف اللعب أكثر من دقيقتين بسبب اللجوء إلى تقنية الفار قبل أن يحتسب الحكم الهدف لمنتخب مصر..

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي حمدي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

واستدعى المدير الفنى لمنتخب مصر، 25 لاعبًا لـ معسكر الإمارات الذى تتخلله مباراتا زامبيا والجزائر الوديتان، وشملت القائمة: "محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى، محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح ومحمد حمدى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد سامى وياسر إبراهيم فى الدفاع، طارق حامد ومروان عطية ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات فى وسط الملعب، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد ومروان حمدي فى الهجوم.