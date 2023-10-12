هدف المباراة الودية بين منتخب مصر وزامبيا بالإمارات

سجل هدف الفراعنة حمدى فتحى فى الوقت بدل الضائع من رأسية قوية سكنت شباك المنتخب الزامبي، مستفيدًا من عرضية متقنة لأحمد سيد زيزو، واحتاج الحكم لبضع دقائق حتى يحسم الجدل حول الهدف بعد العودة لتقنية الفار التى أقرت بصحة الهدف.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع أحمد فتوح ومحمد هانى وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى ومحمد الننى وطارق حامد، وفى الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل فى ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادى الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.