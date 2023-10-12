شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة المنتخب الأولمبى والأردن الودية على استاد القماولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن مباراة المنتخب الأولمبي، أمام الأردن في المواجهة الودية، التي تجمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

جاء تشكيل المنتخب الأولمبي لودية الأردن كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي، وخط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر، الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".

ويتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب الأولمبي كل من: محمد سيحا - علي الجابري - محمد مغربي - عربي بدر - محمود عبد الرسول - أحمد فوزي - أحمد عاطف قطة - محمد طارق - بلال مظهر - محمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - ماجد هاني - أحمد جمال - أحمد نادر حواش.

وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم في معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضي بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام يوم الاثنين المقبل في ملعب الأخير.

ويدير مباراة المنتخب الأولمبي الودية أمام الأردن طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثاني، ومحمد عباس قابيل حكم رابع.