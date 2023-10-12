شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: فوز منتخب مصر في ودية زامبيا يؤكد شخصية الفراعنة القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن فوز منتخب مصر على زامبيا فى الودية التى أُقيمت مساء اليوم ،الخميس، بالإمارات كان مهماً من أجل منح الثقة للاعبي الفريق القومي خلال الفترة المقبلة.

وقال يونس فى الاستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أن الفوز يعد خطوة مهمة في "سلم" تصحيح المسار بعد الخسارة الأخيرة من تونس ودياً (1_3) بالقاهرة ، كما أن الفوز يؤكد أن منتخب مصر صاحب شخصية قوية وقادرة على الظهور في اي وقت.

حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل في ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.