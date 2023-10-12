شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. ابنة مدرب حراس الأهلي تبيع فول وطعمية للمتسابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت إليسيا يانكون، ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلى، فى برنامج كابيتانو مصر خلال حلقة اليوم وهى تبيع الفول والطعمية، حيث ظهرت إليسيا تقف على عربة الفول وتبيع للمتسابقين ومعها سمير كمونة لاعب الأهلي الأسبق.

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.