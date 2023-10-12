شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. سيف زاهر وابنته ليلى ضيفا حلقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الإعلامى سيف زاهر وابنته ليلى فى حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون سبورت، وقال زاهر إن ابنته ليلى تقوم بعكس ما هو مطلوب منها، وأضاف زاهر أنه عندما يكون فى المنزل يفصل نفسه عن الكرة ولا يتحدث عنها أبدا مع الأسرة أو مع ابنته. من جانبها، قالت ليلى زاهر فى برنامج كابيتانو مصر إن والدها لا يتابع مبارياتها إلا عندما تطلب منه ذلك.

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.